PNP bumuo ng task force para sa unang SONA ni PBBM

Bumuo ng task force ang Philippine National Police (PNP) para tumutok sa ilalatag na seguridad sa unang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., sa Batasang Pambansa sa Hulyo 25.

Ayon kay PNP Director for Operations Major Gen. Valeriano de Leon, pangungunahan ng task force ang pakikipag-ugnayan sa iba’t ibang ahensiya ng gobyerno para sa iba pang isyung pangseguridad tulad ng traffic rerouting, dayalogo sa maglulunsad ng mga kilos-protesta at iba pa.

“The security preparations would not be as stringent as the inauguration because this will be done in a closed building, but still, we have to be very careful about the surroundings, especially that Quezon City is a populated area,” ani De Leon.

Naiprisinta na aniya ni National Capital Region Police Office (NCRPO) chief Maj. Gen. Felipe Natividad kay Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. nitong nakaraang linggo ang nasabing security kabilang ang pagpapakalat ng 15,000 pulis, sundalo at mga force multiplier upang masiguro ang kaligtasan ng paligid ng Batasang Pambansa.

Limitado naman sa mga freedom park ang mga kilos-protesta katulad ng ginawa sa inagurasyon ni PBBM noong Hunyo 30.

Umaapela din si De Leon sa mga raliyista na bigyan ng pagkaka­taon ang bagong administrasyon na ilatag at isagawa ang kanilang plano sa sususnod na anim na taon. (Edwin Balasa)