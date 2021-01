PNP bumawi, Dacera hindi pinatay

Inalis ng Philippine National Police Crime Laboratory ang hinalang pinatay ang flight attendant na si Christine Dacera matapos nitong kumpirmahin na walang foul play at natural death ang nangyari sa dalaga.

Sa medico legal report na isinumite ng crime laboratory sa preliminary investigation kahapon, nanindigan ito na ruptured aortic aneurisym o pagputok ng ugat sa puso ang dahilan ng pagkamatay ni Dacera noong umaga ng Bagong Taon sa loob ng silid ng City Garden Grand Hotel sa Makati City.

“The ruptured aortic aneurysm will remain the cause of death as shown in the autopsy findings,” ayon sa ulat ng PNP Police Crime Laboratory na may petsang Enero 11, 2021.

Bagama’t normal anila ang aneurysm sa mga may edad o matatanda dahil sa atherosclerosis na pinaka-karaniwang dahilan ng stroke o pagkitid ng mga malalaking ugat na nagsusuplay ng dugo sa utak, posible pa rin naman itong mangyari sa mga batang tulad ni Dacera.

Sa kaso ni Dacera, tumaas ang presyon o blood pressure nito na naging dahilan ng paghina ng daloy ng kanyang dugo kung kaya’t bumara ito at tuluyang pumutok.

Ilan umano sa mga sintomas nito ang panghihina at pagsusuka na parehong naranasan ng dalaga.

Ipinaliwanag pa rito na posibleng hindi rin alam ni Dacera na mayroon siyang hypertension dahil tumitimbang ng 500 gramo ang kanyang puso na mas hamak na mabigat sa normal na 300 gramo.

Natagpuang patay ang dalaga habang nakahiga sa bathtub ng City Garden Grand Hotel ilang oras matapos magdiwang ng Bagong Taon kasama ang kanyang mga kaibigan at iba pa na kabilang sa tinawag ng pulisya na friends of friends.

Kasunod nito, nanindigan ang pamilya Dacera na may naganap na rape sa pagkamatay ng dalaga habang ang Makati City Police naman ay unang sinabing ito ay isang kaso ng rape with homicide.

Una ring pinahayag ni PNP chief, Gen. Debold Sinas na naresolba na ang umano’y kasong rape-slay kay Dacera nang madakip ang 3 sa mga suspek dito, na kalauna’y pinakawalan din ng korte. (Mia Billones/Edwin Balasa)