PNP binasbasan aresto sa mananakot ng media

Nakahanda ang Philippine National Police (PNP) na magpatupad ng ‘warrantless arrests’ laban sa mga napapatunayang nagbabanta sa media sa panahon ng halalan.

Ayon kay Police Spokesperson P/BGen. Roderick Augustus Alba, hepe ng focal person sa buong bansa sa media complaints, na maaari nila itong gawin.

Ito ang kautusan ng Department of the Interior and Local Government (DILG) sa pagtalaga sa PNP na media security focal persons o ‘media security vanguards’.

“At kung kailangan hulihin ‘yung mga taong nirereklamo, we have enough evidence, we could do warrantless arrests or kung mayroon tayong nag-file ng kaso, may warrants of arrests, puwede nating hulihin,” ani Alba sa public briefing.

“Of course tinitingnan din natin dito ‘yung pag-validate ng mga reklamo. Not all complaints… ‘yung iba ay hindi valid complaints… related to their jobs, ‘yung iba personal but still we are still willing to help,” dagdag ni Alba.

Sinabi pa ni Alba na sa kanilang lebel, wala pa silang natatanggap na reklamo sa ngayon.

Nagsimula ang election period noong Enero 9, ang campaign period naman ay sa susunod na linggo.

Pero ayon kay Presidential Task Force on Media Security Executive Director Joel Egco may tatlong report na silang mino-monitor, isa malapit sa Metro Manila, isa sa Mindanao at isa sa Bikol. (Kiko Cueto)