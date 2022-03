PNP binalasa

Nagsagawa ng malawakang balasahan ang Philippine National Police (PNP) matapos ang napipintong pagreretiro ng ilang senior officers ngayong Marso.

Alinsunod sa direktiba ni PNP Chief General Dionardo Carlos, si Deputy Chief for Administration Lt. General Joselito Vera Cruz ay mare-reassign sa office of the chief PNP (OCPNP) hanggang magretiro sa Marso 8, at si Criminal Investigation and Detention Group (CIDG) Director Albert Ferro na Marso 5 ang retirement.

Itinalaga naman bilang bagong director ng CIDG si Deputy Director of the Area Police Command (APC) Brig. General Eliseo Cruz.

Samantala itinalagang chief of directorial staff si dating National Capital Region Police Office (NCRPO) Chief Major Gen. Vicente Danao Jr. habang si Lt. General Rhodel Sermonia naman ay ookupahin ang ikatlong pinakamataas na puwesto sa PNP bilang deputy chief for operations (DCO).

Ang balasahan ay agad na ipinatupad kahapon. (Edwin Balasa)