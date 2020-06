PNP, BI gisahin sa Chinese Fontana clinic

Naalarma si Senador Leila de Lima sa mga nadiskubreng underground health facility na exclusive sa mga Chinese at sa pagkabigo ng mga awtoridad na sampahan ng kaukulang kaso ang mga taong nasa likod nito.

Kaya naghain ang senadora ng Senate Resolution No. 452 na naglalayong tiyakin na ang mga iligal na operasyon na ito ay hindi makakasira sa patuloy na medical response ng gobyerno sa COVID-19 at matukoy ang pananagutan ng mga awtoridad sa kanilang pagkabigong usigin ang mga tao nasa likod nito.

“These illegal healthcare facilities not only undermine our laws on medical practice, but likewise jeopardize our COVID-19 program by hiding the persons suspected of having COVID-19,” ani De Lima.

“This is not only an alarming attempt to underreport COVID-19 cases and to further complicate the ongoing government medical response — which at present is already problematic — but also another instance of the government putting at greater risk the public health and safety,” dagdag pa nito.

Noong Abril 27, sinalakay ng mga awtoridad ang dalawang iligal clinic at isang stockroom sa Paranaque City na may mga gamot sa COVID at medical supply mula sa China.

Mayo 18 naman nang i-raid ng National Bureau of Investigation ang isang medical facility sa mga Chinese sa Fontana Leisure Park sa Clark Special Economic Zone at nadiskubre ang 200 COVID-19 rapid test kits at iba pang medical supply.

Dalawang Chinese na nabigong makapagpakita ng lisensiya sa operasyon ang dinakip subalit pinalaya din at walang kasong isinampa laban sa kanila.

Noong Mayo 26 nang madiskubre ang isang iligal na medical facility sa Makati City na exclusive din para sa mga Chinese patient.

Sabi ni De Lima, ang pagkabigo ng mga awtoridad na sampahan ng kaso ang mga Chinese na dinakip sa Fontana ay dapat suriin dahil sa posibleng ‘malfeasance or nonfeasance’ sa panig ng PNP at BI. (Dindo Matining)