PNP anti-drug chief supalpal kay Gatchalian

Hindi katanggap-tanggap para kay Sen. Sherwin Gatchalian ang pahayag ng isang opisyal ng Phi­lippine National Police (PNP) na sapat na ang ‘God cam’ o camera ng Diyos para mabantayan ang mga pulis sa kanilang anti-drug operations.

Muling binigyang-diin ni Gatchalian ang kanyang panawagan para sa pagsusuot ng body camera ng mga pulis upang matiyak na hindi mauuwi sa madugong bakbakan ang kampanya ng pamahalaan kontra droga.

Ang reaksiyon ng mambabatas ay kasunod ng pahayag ni PNP-Drug Enforcement Group director Chief Supt. Joseph Adnol, na para sa kanya ay hindi na kailangan ang body camera dahil ang Panginoon na ang kanyang camera.

“The fear of God alone was clearly not enough to prevent police scalawags from committing extrajudicial killings during the PNP’s previous drug war operations. It is absolutely absurd to suggest that the fear of divine retribution in the afterlife would be more effective than body came­ras in addressing police impunity and holding dirty cops accountable for their crimes during our life here on Earth,” giit ni Gatchalian.

Matatandaang inihain ni Gatchalian ang Senate Bill No. 1576 o Police On-Body Cam Act na mag-oobliga sa mga pulis at drug enforcement officers ng Philippine Drug Enforcement Agency na magsuot ng body camera at dapat mayroong video at audio recordings ang anti-illegal drug at criminality operations.