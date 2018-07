PNP aduna nay lead sa pagpusil patay ni Mayor Bote

Aduna nay good lead ang Philippine National Police (PNP) kabahin sa pagpatay ni General Tinio Mayor Ferdinand Bote.

Gikompirma kini ni PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde.

Pero wala una nila gibutyag ni Albayalde ang lead aron dili ma apektohan ang ilang gihimong imbestigasyon.

“Mayroon na kaming good lead, can divulvge more info with the pending investigation,” matud ni Albayalde.

Sa ilang gukuptan nga lead, matud ni Albayalde nga adunay posibilidad nga masikop ang mga suspek sa pagpatay sa mayor

Ilang gitangtang sa PNP ang motibo sa politika sa pagpatay sa mayor kay wala gayud kini migawas sa ilang imbestigasyon.

Si Mayor Bote gipusil sa mga nagmotorsiklo samtang luwan kini sa iyang sakyanan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija niadtong Hulyo 3, 2018. ()