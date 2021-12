PNP abangers sa mga ‘Nagoyo’ BDO depositor

Handang imbestigahan ng Philippine National Police-Anti Cyber Crime Group (PNP-ACG) ang pagkawala ng pera ng ilang depositor ng Banco De Oro (BDO) Unibank Inc. kung personal silang magrereklamo sa kanilang tanggapan.

“Yes, kapag may complainant naman, we always do what is mandated, ‘yong mandate ng ACG. So siyempre kapag may complainant we are very much willing to probe on the matter,” pahayag ni PNP ACG spokesperson Lt. Michelle Sabino sa isang panayam kahapon.

Nilinaw din ng PNP-ACG na hindi sila mag-iimbestiga base lang sa mga lumalabas na balita o sa social media post dahil mismong ang imbestigasyon ay unang gagawin ng BDO internal breach of cyber-security.

Dagdag pa ni Sabino na magsasagawa sila ng imbestigasyon sakaling ipag-utos ito sa kanila ni PNP chief General Dionardo Carlos subalit sa ngayon ay wala pa namang mga biktima ng nasabing pangha-hack ang lumulutang sa kanilang tanggapan para magreklamo.

Nag-ugat ang insidente sa nawalang deposito ng sa BDO at nalipat sa mga kaduda-dudang account sa UnionBank sa ilalim ng pangalang ‘Mark Nagoyo’. (Edwin Balasa)