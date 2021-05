PNP abangers ng SC protocol sa body cam

Hinihintay na lang ni Philippine National Police (PNP) Chief General Guillermo Eleazar ang Korte Suprema para aprubahan ang mga protocol sa tamang paggamit ng mga body camera ng mga pulis sa operasyon.

“Kami naman po ay nagkaroon ng ugnayan na rin sa Supreme Court at ang mungkahi nga nila after the protocol at least doon sa mga pag-iimplement natin ng mga search warrant is meron na rin ito pero sa iba naman depende sa sitwasyon,” pahayag ni Eleazar sa isang panayam sa radyo kahapon.

Paliwanag ni Eleazar na ang paggamit ng mga body camera sa mga police operation ay para na rin sa proteksiyon ng kapulisan at taumbayan partikular sa mga target ng mga search warrant.

Matatandaang nitong unang quarter ng taon ay dumating na ang may 2,696 na body cameras mula sa pinagkunan nito. (Edwin Balasa)