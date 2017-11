PNoy, Gloria appointees pinuwesto ni Digong

By Aileen Taliping

May kapalit na sa ­puwesto ang nagbitiw na si dating Commission on Elections (Comelec) Chairman Jose Andres Bautista at ang sinibak na si dating Energy Regulatory Commission (ERC) Chairman Jose Vicente Salazar.

Isang ‘insider’ sa Comelec ang itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong pinuno ng constitutional body sa katauhan ni ­Commissioner Sheriff Manimbayan Abas.

May petsang Nobyembre 22 ang appointment kay Abas bilang bagong Comelec chairman at magtatagal ito sa puwesto hanggang Pebrero 2, 2022.

Hindi natapos ni ­Bautista ang termino nito sa Comelec dahil sa mga kontrobersiyang ibinunyag ng kanyang asawa na may kinalaman diumano sa malaking halaga ng salaping itinago nito sa kanya.

Si Abas ay pamangkin ni Mohagher Igbal, ­chairman ng peace panel ng Moro Islamic Libe­ration Front (MILF) na nakiki­pag-usap sa pamahalaan.

Nakapasok si Abas sa Comelec matapos siyang italaga bilang commissioner ng poll body ni da­ting Pangulong ­Benigno ‘Noynoy’ Aquino III noong 2015.

Samantala, kontrobersiyal naman ang pagkaka­talaga kay da­ting ­Solicitor General at Justice Secretary ­Agnes Devanadera bilang bagong chairman ng ERC.

Nobyembre 22 din ang petsa ng appointment paper kay Devanadera at magtatagal ito sa puwesto hanggang Hulyo 10, 2022.

Una siyang itinalaga bilang Solicitor General ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo noong 2007 pagkatapos ay ginawang Acting Secretary ng Department of Justice (DOJ) matapos maospital ang noo’y Secretary Raul Gonzalez.

Pero, may mga kasong kinasangkutan si Devanadera katulad ng graft na isinampa laban sa kanya kaugnay ng kinuwestiyong kasunduan sa utang na pinasok ng Philippine National Construction Corporation (PNCC) at ng lending company sa United Kingdom na Radstock matapos niya itong pahintulutan bilang Government Corporate Counsel noon.





Umabot sa Supreme Court (SC) ang usapin sa PNCC-Radstock deal at ibinasura ito ng mga mahistrado dahil umano sa kawalan ng batayan sa ilalim ng Saligang Batas.

Inakusahan ng da­ting PNCC president Luis Singson si Devanadera ng korapsyon subalit noong Mayo 2017 ay ibinasura ng Sandiganbayan ang naturang kaso.

Naging kandidato rin siya bilang associate justice subalit binura ang kanyang pangalan sa pinal na listahan ng mga nominado na isinumite ng Judicial and Bar Council (JBC) sa Pangulo dahil sa nakabinbin na mga graft at administrative cases laban sa kanya.