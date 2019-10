PNOC exec sinibak ni Duterte

KINUMPIRMA ng PNOC Exploration Corporation na tinanggal ni Pangulong Rodrigo Duterte si Atty. Pedro A. Aquino Jr. bilang president at CEO ng kompanya nitong Lunes.

Sa website ng PNOC-EC, sinabi nito kahapon na: “Please be informed that Atty. Pedro A. Aquino Jr. has been asked by President Rodrigo Roa Duterte to resign as President and CEO of PNOC Exploration Corporation effective October 14, 2019.”

Ang dahilan ng pagkakasibak ni Aquino ay ang maagang pagpapatibay umano ng deal sa isang Russian firm.

Kinumpirma ni Aquino ang pagsibak sa kanya pero wala namang impormasyon si Presidential Spokesperson Salvador Panelo sa kaganapang ito.

Ikinatuwa naman ni Senador Sherwin Gatchalian ang pagsibak ng Pangulo kay Aquino.

“Mabuti. Wala naman ginawa ‘yan sa PNOC. Sayang lang pera ng bayan sa suweldo niya,” text ni Gatcha­lian.

Sa statement ni Gatcha­lian noong nakaraang Martes, binanggit nito na sinuspinde ng board of director ng PNOC-EC si Aquino dahil sa pagpapatibay ng memorandum of agreement sa Russian company at sa “development of a multila­teral cooperation in oil products and trading, and joint participation in oil refining” nang walang permiso mula sa board o kaya kay Energy Secretary Alfonso Cusi. (Eileen Mencias)