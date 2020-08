Pneumonia gatasan ng PhilHealth

Dapat munang itigil ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) ang paglabas ng P10 bilyong pondo kung hindi naman gagamitin ito para sa testing at paggamot sa COVID-19 at hindi pa makapagbigay ang ahensya ng detalyadong pagsiwalat sa labas-pondo nito, ayon kay Senador Imee Marcos.

Sabi ng senadora, tila umiiwas ang PhilHealth sa pag-audit ng mga pondong inilabas nito, gamit ang kakulangan ng Republic Act 11332 o ang batas na mandatong iulat ng ahensya sa gobyerno ang anumang nakahahawang sakit.

Paliwanag ni Marcos, hindi tugma ang pneumonia sa depinisyon ng batas sa isang tinatawag na “notifiable disease,” kaya “nagagawang ibalewala ng mga buwitre-bandido sa Philhealth ang detalyadong pagsiwalat sa mga kaso ng pneumonia at tuloy ang singil-suhol ng mga ospital.”

“Ang kakulangan sa batas at kabiguan ng Philhealth na magsumite ng listahan ng mga kaso at ospital na dapat bayaran ay gumagatong pa sa simpleng sipon na ginawang pneumonia o kaya sa mga tinatawag na ‘ghost patients’,” sabi ni Marcos.

Aniya, ang pneumonia ang nangunguna sa listahan ng mga sakit kung saan naglalabas ng pondo ang Philhealth para ibayad sa mga ospital bunsod ng pandemya ng COVID-19.

Sabi pa nito, matagal nang hindi nagsusumite ang Philhealth ng listahan kahit pa hinihingi ng Senado ito noon pang nakaraang taon, at obligasyon din ang pag-sumite ng datos sa mga municipal health offices at Commission on Audit.

Dahil dito, naghain si Marcos ng Senate Bill 1416 para amyendahan ang R.A. 11332, partikular na nakasulat ang pneumonia sa listahan ng mga “notifiable diseases” at mas maobliga ang pag-uulat sa panahon ng pandemya at anumang public health emergencies.

Sa nasabing panukala, nais ni Marcos na suspendhin ang koleksiyon ng premium ng Philhealth, na kabilang sa mga pinag-iisipang opsyon ng gobyerno para masolusyunan ang nawalang bilyong halaga ng kontribusyon ng mga miyembro nito at subsidiya ng gobyerno.

Saad pa nito, maaari rin bumuo ang gobyerno ng account para milipat at mabantayan ang pondo ng PhilHealth at ilipat sa Department of Budget and Management (DBM) ang pagkuha ng mga equipment ng ahensya, habang inaayos ang magulong usaping pinansyal ng ahensya.(Dindo Matining)