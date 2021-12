PMFTC-Lucio Tan binasura P2.7B tax refund

Binasura ng second division ng Court of Tax Appeals ang hinaing petition for review ng PMFTC Inc. ni Lucio Tan para sa P2.7 bil­yong tax refund o tax credit certificate na nagmula sa binayaran nitong excise tax noong 2014 at 2015.

Ang PMFTC ang gumagawa ng Marlboro, Fortune, Philip Morris, at iba pa.

Noong 2012 ay nagpataw ng excise tax ang Bureau of Internal Revenue at Department of Finance sa mga binebentang supot o kaha ng sigarilyo na lima o 10 ang laman na makina ang nag-empake. Binayaran ng PMFTC ang excise tax ngunit sumulat muna ito sa BIR noong Enero 2013 para sabihing binabayaran nito ang buwis under protest at gagamitin nito ang karapatan sa ilalim ng batas na kuwestiyonin ang buwis. Binayaran ng PMFTC ang buwis hanggang Disyembre 17, 2015.

Pebrero 2013 naman ay naghain ng petisyon ang Philippine Tobacco Institute (PTI) ng writ of preliminary injunction sa korte sa Las Piñas para ibasura ang Revenue Regulation na nagpapataw ng buwis sa mga sigarilyong nakapakete ng tingi at binigay ito ng korte.

Dumulog ang BIR at Department of Finance sa Korte Suprema para mapigil ang pagpapatupad ng desisyon ng korte sa Las Piñas at binigyan ito ng temporary restraining order noong 2014 ng second division nito.

Taong 2017 binawi ng Korte Suprema ang decision ng second division at kinatigan ang PTI.

Noong 2019 naman ay naghain ng petisyon ang PMFTC sa BIR para humingi ng refund at sinabihan ang kompanya na tapos na ang deadline para sa paghain ng hinihingi nitong refund kaya’t dumulog ito sa Court of Tax Appeals.

Sabi ng second division ng CTA, marapat lang na dedmahin ng BIR ang hinihinging refund ng PMFTC dahil lagpas na nga ang deadline sa paghain nito.

Sabi ni Associate Justice Juanito Castañeda Jr. sa desisyong pinirmahan nu’ng Nobyembre 25, nakasaad sa batas na ang paghahain ng petisyon para sa tax refund ay ginagawa dapat sa loob ng dalawang taon matapos itong bayaran at lampas lampas na ito sa deadline o ang tinatawag na prescriptive period. (Eileen Mencias)