PMA cadet todas sa hazing — PNP

KINUMPIRMA kahapon ng Philippine National Police-Cordillera Police Regional Office na hazing ang ikinamatay ng kadete ng Philippine Military ­Academy (PMA) sa Baguio City nitong Miyerkoles nang madaling-araw.

Ayon kay PNP PRO-Cordilera Regional Director Police Brig. General Ephraim Dickson, nakitaan ng 3 tama sa katawan si Cadet Fourth Class Darwin Dormitorio, 20, sa sikmura at sa puson kung saan nagkaroon ng internal hemmorhage sa loob ng katawan nito.

Dagdag pa ni Dickson, patuloy pa nilang tinitingnan kung totoo bang kinuryente si Dormitorio na naging resulta ng kanyang pagkamatay.

“May mga tama sa sikmura at puson area, ‘yung kinuryente subject for evaluation ng ating medico legal sila makakapagsabi kung merong ganyan as far as I know ‘yun ang naka-record na contusions at abreations,’ pahayag ni Dickson sa isang media telephone interview kahapon sa Camp Crame.

Samantala, 3 person of interest na rin ang hawak ngayon ng PMA na sinasabing responsable umano sa naganap na hazing na pawang upperclass year ng biktima.

Dalawa sa mga ito ay Cadet 3rd class o second year habang isa ang cadet 1st class o fourth year student, ang mga ito ay nasa restrictive custody na ng PMA.

Matatandaang Miyerkoles nang madaling-araw ng magsimulang magsuka ang biktima at idaing ang pananakit ng tiyan.

Natagpuan itong walang malay sa Room 209 ng Mayo Hall Annex kaya agad itong dinala sa PMA station hospital kung saan nasawi ito habang ginagamot.

Base sa initial finding ng doktor na sumuri, cardiac arrest secondary to internal hemmorhage ang sanhi ng pagkamatay ni Dormitorio.

Samantala kinordonan nang pulisya ang nasabing kuwarto habang isinasagawa ang masusing imbestigasyon hinggil sa kaso.

Tiniyak naman ng Malacañang na may mananagot sa pagkamatay ng kadete ng PMA sa hazing.

“Alam naman natin na meron tayong anti-hazing­ law. Kung totoong mang nagkaroon ng hazing diyan, very clear po sa batas ang magiging parusa,” ayon kay Cabinet Secretary Karlo Nograles.

“At tayo naman sa administrasyon ni Pangulong Duterte, kung sino ang dapat managot ay kaila­ngan managot. Kahit sino pa man at we do not condone itong mga illegal na gawain, at mga unlawful ­activities, and hazing is one of the things that this administration does not condone,” dagdag pa niya.

Nang matanong kung tututukan ni Pangulong Duterte ang kaso ng pagkamatay ni Dormitorio, sinabi ng kalihim na ipatutupad ng Pangulo ang batas na walang kinikilingan. (Edwin Balasa/Prince Golez)