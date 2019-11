PMA cadet nga namatay sa pool, dili makamao molangoy- Baguio Police Chief

Dili makamao nga molangoy ang nakitang hinungdan sa kapolisan maoy gitan-aw nga hinungdan sa pagkamatay sa usa ka kadete sa Philippine Military Academy (PMA) sa Baguio City.

Base sa imbestigasyon sa Baguio City police, dead-on-arrival sa Fort del Pilar Station Hospital ang kadete nga si 4th Class Mario Telen, Jr. sa Alpha Company sa Cadet Corps of the Armed Forces of the Philippines human kini nakit-an mya alas-2:44 Biyernes sa hapon sa 15-feet nga gilabmon nga swimming pool naa anaa sa sulod sa PMA.

Matud sa Baguio City police chief Police Colonel Allen Rae Co, “Wala naman po as of now… At this early stage, wala po tayong nakikitang indications of foul play, 15-feet po ang lalim ng pool. Sa initial findings natin, hindi po strong swimmer ang nasawing kadete at ‘yun ang tinitignan natin.”

Gitan-aw usab sa Baguio City Police ang anggulong nga nagpabaya ang mga swimming instructors sa PMA.

Gipaabot na katon sa kapolisan ang resulta sa autopsy aron masayran ang hinungdan sa pagkamatay sa biktima.

“‘Yun po ang madadag po, we will solidify our investigation kung ano pong lalabas sa autopsy,” matud sa kapolisan.

Kasamtangang gipahunong una ang swimming classes samtang nagpahigayun pa sa imbestigayon ang kapolisan. (jess campos)