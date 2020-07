PMA apektado ng pandemya

Kamakailan naidaos ang eleksyon ng Philippine Medical Association. Ito ang nangungunang organisasyon ng mga doktor sa buong bansa. Katulad ng karamihang asosasyon, dahil sa pandemya at lockdown, ay natigil ang mga nakalinyang mga aktibidad ng PMA katulad ng convention, at iba pang adhikain. Dahil sa nag-uumpisa na noong unang quarter ng taon pa lang ang laban ng mga doktor sa Covid19, ipinahayag na ng PMA na tututok sila sa pagtulong sa mga frontliner at sa pagpapalaganap ng impormasyon na pagsuot ng mask, pagdistansya, at pananatili sa mga bahay. Salamat na lang sa teknolohiya at nakuhang magkaroon ng pagkakataon na magsalu-salo nang hindi talaga nagkikitakita ng malapitan, at nagawa sa unang pagkakataon na matuloy ang halalan virtually. Mas madami ang nakaboto nang hindi kinakailangang pang pumunta sa presinto o opisina.

Ang PMA ay naitalaga noong 1903. Ang pangunahing layunin nito ay pagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng mga doktor ng bansa at itaguyod ang pinakamabuting medisina para sa lahat. Ngunit habang tumatagal, makalipas ang mahigit isang daang taon, lumagpas pa dito ang kanilang layunin. Kasama na din ang PMA sa pagtaguyod at pagsulong ng kalusugan sa bansa, lalong lalo na sa ating healthcare. Ang PMA ang namumuno sa mahigit 70,000 na mga doktor na myembro nito. Mayroong 118 component societies na nakabilang dito, bumubuo ng 18 na rehiyon na sumasakop sa buong bansa. Kasama din ang 98 na specialty divisions at specialty societies, pati mga affiliate societies nationwide. Naging solid din ang pakikipagtulungan sa ibang organisasyon ng mga nurse, dentista, pharmacists, midwives, medical technologists, at iba pang mga propesyonal na grupo. Ito’y lalong lalo na sa mga panahon ng sakuna at ngayong may pandemya. Mayroong din kooperasyon sa iba’t ibang hanay ng pamahalaan, lalong lalo na sa Department of Health.

Ngayon ay tuloy tuloy ang pagtulong sa bawat Pilipino. Maihatid ang iba’t ibang adbokasiya, sa iba’t ibang pamamaraan, mapa-radyo, telebisyon, o pahayagan, pati na ang cyber at social media, upang maitaguyod ang mga programang makakaligtas buhay at para maiwasan ang mga karamdaman at kamatayan sa anumang panahon.

Hindi pa natin malalaman ang resulta ng halalan dahil mga dalawang linggo ang kinakailangan para ma-canvass ang mga balota base sa kanilang election code. Ngunit asahan natin na ang bagong administrasyon ay mananatiling gagabayan ang mga doktor para maibigay ang kanilang pinakamahusay para sa taumbayan.

Hanggang sa susunod! Keep healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing lingo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.