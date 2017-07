Plunder vs Duterte kinalampag

Kinalampag kahapon ni Sen. Antonio Trillanes IV ang Ombudsman na madaliin ang pag-imbestiga sa plunder case ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang pag-amin umano nito kamakailan na isa siyang “corrupt”.

“This admission confirms my corruption allegation against Duterte. I have filed a case against him before the Ombudsman, along with the necessary evidence to support the case. This admission should be a reason to expedite the investigation,” giit ni Trillanes.

Noong Mayo 2016, naghain ng plunder case sa Ombudsman si Trillanes laban kay Duterte sa pagkakaroon umano ng P2.4 bilyong bank account na hindi idineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Networth (SALN) at pagkakaroon ng 11,000 ghost employees noong alkalde pa ng Davao City.

Sa isang talumpati kamakailan sa Philippine Chinese Charitable Association, tahasang sinabi ni Pa­ngulong Duterte na minsan din siyang naging corrupt.

May maikling buwelta naman kahapon ang Malacañang kay Trillanes.

“I think the senator seems to lack a sense of humor regarding that. It was said in jest, obviously,” ani Presidential Spokesman Ernesto Abella.