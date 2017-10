Plunder sa mga sangkot sa P400M ghost projects ng DPWH

Batay sa mga alega­yon ni Lubang, Occidental Mayor Roberto Sanchez, naniniwala si Sen. Joseph Victor ‘JV’ Ejercito na dapat magsagawa si Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Mark Villar ng malalimang imbestigasyon para matukoy kung sino ang dapat makasuhan sa P400 million ghost projects sa Lubang Island.

“Secretary Villar should a thorough investigation on this. Mala­king pera ang inilaan, kaila­ngang malaman kung nagamit sa tama o hindi,­” pahayag sa Abante ni Ejercito, vice chairman ng Senate committee on public works.

“Kung totoo, kaila­ngang may managot, kailangang may makasuhan dito,” dagdag pa ni Ejercito.

Ayon sa senador, napaka-powerful ng mga district engineer dahil sila ang instrumental kung anong proyekto ang dapat gawin sa kanilang nasasakupan.

Ang mga district engineer din aniya ang nakikipagkutsabahan sa ilang mga opisyal ng lokal na pamahalaan gayundin ang mga nasa Commission on Audit (COA) para palabasin na maayos ang pagpapatupad ng mga proyekto kahit na hindi naman ito totoo.

“Ang mga DPWH engineer, powerful mga ‘yan, especially kapag marami ang pondo, sila ang instrumental kung anong project ang matutuloy o hindi.

Puwedeng dayain ‘yan, sasabihing kumpleto o tapos na pero hindi naman or maaari partial lang ang pagkakagawa ng mga projects,” sabi ng senador.

“Parang katulad lang ‘yan sa San Juan, may mga proyekto dito na unnecessary pero ang totoo pinagkakaperahan lang ‘yan,” sabi pa ni Ejercito na dating mayor ng San Juan City bago na­ging senador.

Kung mapapatunayan na may anomalya sa nasabing road projects ng DPWH sa Lubang Island, maaari aniyang makasuhan ng plunder ang mga opisyal na sangkot dito.

“They are liable for plunder, kaya Secretary Villar should look into this. If the allegations of Mayor Sanchez are true, government funds are wasted, sayang naman, kailangang may managot dito,” sabi pa ni Ejercito





Sinisikap ng Abante na kapanayamin si Secretary Villar tungkol dito subalit hindi pa rin ito sumasagot sa mga text hanggang sa isinusulat ang balitang ito.