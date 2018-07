Plebesito alang sa Bangsamoro Organic Law gipangandaman na

Gihisgutan na ang himoung plebesito alang sa Bangsamoro Organic Law (BOL) human kini purmahi ni Presidente Rodrigo Duterte.

Matud ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, sponsor sa BOL sa Senado nga ilang tukion sa Department of Budget and Management ang pondo alang sa plebesito nga dumalaon sa Commission on Elections (Comelec)

Tungod niini, ikampanya ang BOL sa mga lalawigan, siyudad ug kalungsuran diin nahisakop ang tukuron nga Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) nga maoy ihulip sa kasamtangang Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM).

Matud ni Zubiri nga kinahanglan nga magtinabangay ang mga magbabalaod ug ang mga lider sa Bangsamoro aron modaug ang BOL sa plebesito.

Kung mapildi kini magpabilin nga ARMM ug dili na madayun ang gitinguha nga programa alang sa Bangsamoro.

“The Bangsamoro stakeholders, including legislators should see to it that the preparatory measures are completed. We need a plebiscite to implement the law. Majority should approve of this, otherwise the ARMM areas shall continue to be administered under the ARMM Law,” matud ni Zubiri. ()