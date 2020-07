riley cea

“Give us a chance to be better.”

Ito ang pahayag ni aktres Angel Locsin, na lumahok sa solidarity caravan patungo sa House of Representatives para sa franchise renewal ng ABS-CBN.

Nasaksihan si Angel na habang nasa passenger seat ng sasakyan ay may hawak na placard na may mga kulay ng Kapamilya logo (pula, luntian, at asul) at ang nasabing pahayag.