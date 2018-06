PLDT-Smart, Cignal serbisyo inupakan: Magaling lang maningil

NAPAMURA ang isang kongresista sa gitna ng public hearing ng Kamara dahil sa sobrang pagkainis sa palpak na serbisyong hatid ng mga kompanyang nagkakaloob ng cable at internet service sa bansa katulad ng PLDT-Smart at Cignal.

Nangyari ito sa pagdinig ng House committee on Metro Manila development kahapon kung saan tinalakay ang iba’t ibang problema sa mga public utility gayundin ang dispalinghadong mga cable connection/subscription service at pati na ang palpak na telecom service.

Ibinahagi ni Marikina City Rep. Bayani Fernando ang personal na karanasan nito na siyang pinaghuhugutan ng kanyang galit sa palpak na serbisyo ng mga cable at internet service provider sa bansa.

“Ikukuwento ko lang sa inyo, nu’ng umulan, nawalan ng signal. Lumabas sa telebisyon ‘you text’ sinunod ko ‘yung instruction. ‘Yung number ayaw tanggapin. Sabi ‘log on to’… reminded lagyan ng 02, ulit na naman ako. Ilang bits lang naman ‘yan, hindi n’yo pa inilagay. Nu’ng tama naman ang aking dial, busy na. In my exasperation nag-text ako, p….a n’yo. Siguro na-receive, hindi ginawa ‘yung aking line, ganu’n ka-ano tayo,” salaysay ni Fernando.

Inupakan din ng kongresista na dating naging chairman ng Metropo­litan Manila Development Authority ang diumano’y sablay na serbisyo ng mga telecommunications company.

“We are talking of technology as simple as that hindi ma-contact ‘yung mga communication provider. Hindi ma-contact eh sila dapat ‘yung number one na pinakamadaling makontak. ‘Yun naman ay pagbibigay-galang at pagbibigay sa kliyente n’yo, hindi n’yo pa inilagay ang information na eksakto, nagtipid ka pa. Pagkatapos ‘pag may sunog ‘yan, tumawag ka sa Meralco, patay na ‘yung sunog hindi pa nakakonekta,” himutok ni Fernando.

Magaling lang aniyang maningil ng bayad ang mga naturang kompanya kahit hindi naman husto ang serbisyong ipinagkakaloob ng mga ito.

Maantala lamang aniya nang konti sa pagbabayad ay puputulin kaagad ang serbisyo.

“Tapos tumawag sa akin, reminding me na meron akong payables, hindi pa ako nagmi-miss ng bayad, may notice na ako na magbayad ako. ‘Pag hindi ka nagbayad, cut ang line mo,” sabi ni Fernando.

Ang 71-anyos na binatang negosyante na si Manny V. Pangilinan ang may-ari ng PLDT-Smart ganundin ang Cignal.