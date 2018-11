PLDT-MVP subscriber, siningil ng doble sa palpak na internet

AGOSTO pa nagkakaproblema si Igor Baronia, sa billing sa kanya ng PLDT sa Cebu. Sabi niya, sa kabila ng kanyang karereklamo at pakiki­pag-ugnayan sa Facebook technical support ng kompanya, lumampas pa sa P4,000 ang dumobleng singil sa kanya ng PLDT para sa internet at mga add-on subscription ngayon.

Siningil din ng PLDT ng subscription sa Cignal si Baronia. Parehong pinatatakbo ni Manny V. Pangilinan ang PLDT at Cignal na sister companies.

“Since August, PLDT-Cebu has not finalized the problem with my bil­lings,” aniya.

Ang masama pa, parating nawawala ang internet niya sa bahay. Tatlo hanggang apat na araw nawawala ang kanyang internet. Hindi niya tuloy makausap ang kanyang pamilya kahit na laging on time ang pagbabayad niya ng bill.

Dagdag pa ni Baronia, umaabot na sa siyam hanggang 12 araw na siyang nawalan ng internet nu’ng Set­yembre pero buo pa rin ang kanyang binabayad.

Nais sana ni Baronia na ayusin ng Cebu office ng PLDT ang problema sa kanyang billing at hindi niya na dapat problemahin pa kung hindi nagco-coordinate o nag-uusap ang Cignal TV at PLDT.

Tinanong ng Abante ang PLDT tungkol sa problema ni Baronia pero hindi ito nagbigay ng pahayag.