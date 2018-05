PLDT-MVP serbisyo: Mahal at mabagal na nga, sablay pa!

MAY 120 sangay ng Land Transportation Office (LTO) ang bigong makapag-isyu ng driver’s license kahapon matapos masira ang sistema ng kanilang internet provi­der na PLDT.

Ayon kay LTO NCR Operations Chief Hans Lim, base sa kanilang natanggap na report sa kanilang IT system provider na STRADCOM, ay nationwide ang naging problema at ang dahilan nito ay ang multiple fiber breaks sa sistema ng PLDT.

“PLDT, our LTO internet provider has reported multiple fiber breaks nationwide.

“Several PLDT services are down affecting LTO and other major industries. We apologize for the inconvenience cause by the PLDT fiber breaks as this affected LTO outlets. As of the moment our systems are down and cannot issue driver’s license” ayon sa LTO.

Sa panig ng PLDT, sinabi nito na kanila nang inaayos ang kanilang system na ang pangunahing naapektuhan ay ang serbisyo ng LTO sa Manila, Makati, Pasay, Laguna at Cavite.

Inaasahan umano ng PLDT na maibabalik ang maayos na serbisyo sa maghapon.

“Our customers may experience difficulty in using our voice and data services due to multiple fiber optic cable cuts caused by vanda­lism” ayon sa advisory ng PLDT.

Kinumpirma ni Lim na alas-nuwebe pa nang umaga nang makaranas ng problema sa LTO system, may ilan na hindi naman tumigil ngunit ang pagpoproseso ay sobrang bagal.

May ilan umano na nagtungo sa kanilang tanggapan ang nagdesisyon na umuwi na lamang dahil sa tagal ng proseso.

Humingi ng pang -unawa sa publiko ang PLDT maging ang LTO dahil sa naging problema.

Ang PLDT ay may-ari ng negosyanteng si Manuel V. Pangilinan na tumatayong Chairman, President at CEO ng kompanya.