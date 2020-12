PLDT-MVP nanibak sa Pasko

Kahit Pasko nagkaroon ng sibakan sa PLDT Inc.

Tanggal ang limang vice president ng PLDT pagpasok ng 2021 na bahagi ng manpower reduction program ng isa sa mga kompanya ni Manuel V. Pangilinan.

Simula Enero 1, 2021, wala na sa PLDT ang first vice president nitong si Emiliano R. Tanchico at ang mga vice president na sina Melanie A. Manuel, Ronaldo David R. Mendoza, Eduardo H. Rafuson, at Ricardo C. Rodriguez.

Sabi ng PLDT, walang mahalagang epekto ang pag-alis nila sa kasalukuyang pamamalakad ng kompanya o sa pondo nito.

May pension at employee benefit plan ang PLDT na taon-taong sinusuri.

Nabatid na noong 2019, P4.6 bilyon ang binayad na mga benepisyo ng PLDT sa mga tauhan at mga nagretiro rito. Nasa P13.7 bilyon pa umano ang halaga ng benefit plan sa kabila ng mga binayarang benepisyo.

Nagbabayad ang PLDT ng mga benepisyo sa mga natatanggal o umaalis sa kompanya.

Para sa mga may 15 taong serbisyo sa PLDT, ang retirement benefit nila ay katumbas ng 125% ng huling sweldo sa bawat taon na nasa serbisyo.

Ang PLDT ay may 25 first vice president at 51 vice president sa kasalukuyan.

Ang buong PLDT group ay mayroong 18,784 na mga empleyado at ang sa PLDT lamang ay 10,649. Sa mga empleyado ng PLDT, mas marami ang mga bisor at management kaysa sa rank and file.

Ayon sa PLDT, 40% ng empleyado nito ay rank and file at 54% ang mga bisor o manager, at 6% ang executive. (Eileen Mencias)