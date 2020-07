PLDT-MVP minura sa madayang Wi-Fi

Hindi napigilang magmura ni dating Cavite Cong. Gilbert Remulla sa serbisyong binabayaran niya para sa kinuhang PLDT Home Fiber 3500 plan.

Nadiskubre kasi ni Remulla na 9.2Mbps lang ang internet speed niya samantalang nagbabayad siya para sa naturang WiFi plan ng PLDT.

“Oh @PLDTHome and @PLDT_Cares, i pay so much for my home fiber 3500 plan and all I get is this,” tweet ni Remulla nitong Biyernes ng umaga kung saan pinakita nito sa screen ang nakalagay na 9.2Mbps na internet speed.

Sabi ng dating mambabatas, baka oras na aniya para magpalit siya ng internet service provider at tinukoy pa nito ang Converge at Globe.