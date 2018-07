PLDT-MVP didikdikin ng kongreso sa sibakan, endo

PINAIIMBESTIGAHAN na rin ng mga kongresista mula sa Maka­bayan bloc ang endo o labor-only contracting at malawakang sibakan ng mga empleyado ng higanteng telecommunications and digital services company na pag-aari ng binatang negosyante na si ­Manuel V. Pangilinan.

Sa pamamagitan ng House Resolution No. 2013, iginiit ng Maka­bayan bloc sa House committee on labor and employment na imbestigahan ang mass lay-off ng libo-libong manggagawa ng PLDT at ang usapin sa regularisasyon ng mga ito.

Nakasaad sa reso­lusyon na nauna ng inihayag ni Department of Labor and Employment (DOLE) Undersecretary Joel Maglunsod na nag-isyu na ang kagawaran ng compliance order para gawing regular ang mga manggagawa ng PLDT.

Sinasabing 2016 pa nang mag-isyu ang DOLE ng compliance order pero hanggang ngayon ay ipinatutupad pa rin diumano ng PLDT ang illegal contracting.

“Based on DOLE’s initial inspection, it has been discovered that PLDT has been illegally contracting almost 9,000 workers. On May 2018, DOLE issued a list of Philippine companies practicing illegal labor-only contracting and PLDT came third in the said list. Following PLDT’s termination of service contracts with various agencies on June 30, 2018, more than 10,000 PLDT contractual workers nationwide were also terminated. The mass lay-off led to series of protests and campaign for regularization of PLDT contractual workers,” nakasaad sa HR 2013.

Nagpadala rin umano ang DOLE ng notice of conference para sa isang dayalogo sa mga manggagawa ng kompanya pero binalewala ito ng pamunuan ng PLDT.

Nag-isyu na rin ang DOLE ng clarificatory order kung saan iginiit nito na gawing regular ang mga manggagawa ng PLDT na walang anumang kondisyon pero wala pang aksiyon dito ang kompanya ni Pangilinan.