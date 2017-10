PLDT, Globe bantayan sa P70B kontrata sa SMC

Sinang-ayunan ng Court of Appeals (CA) ang ligalidad ng pagkakabili ng Philippine Long Distance Telephone Company. (PLDT) at ng Globe Telecom sa telecommunications assets ng San Miguel Corporation (SMC).

Subalit binigyang-diin ng CA na ang pag-apruba sa kasunduan ay hindi nangangahulugan na inalisan ng kapangyarihan ang Philippine Competition Commission (PCC) na magsagawa ng ‘post-acquisition review’ para makatiyak na hindi papasok ang PLDT at Globe sa anumang ‘anti-competitive conduct’.

“If the parties misuse the subject acquisition to engage in anti-competitive behavior, then PCC may very well exercise its powers to prevent and punish anti-competitive behavior under R.A. 10067 (The Philippine Competition Act ),” babala pa ng CA.

Kasabay nito, sinabi ng CA sa kanilang desisyon na umabuso sa diskresyon ang PCC nang iutos nito ang ‘full review’ sa joint acquisition ng PLDT at Globe na aabot sa P70 bil­yon sa kabila ng pagsunod ng dalawang kompanya sa Memorandum Circular 16-002.