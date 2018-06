Ang cute ng eksena nina Julia Barretto at Loisa Andalio ngayon. Na kahit pilit silang pinag-aaway dahil si­yempre kay Joshua Garcia, lumalabas pa rin ang katotohanan, na wala silang away.

Sa latest post ni Julia Barretto ng look niya sa ginanap na presscon ng ‘I Love You, Hater’ nila nina Joshua at Kris Aquino, super-comment nga si Loisa.

“Ganda ohh!!!!” tumitiling say ni Loisa na bilib na bilib sa ganda ni Julia.

“Shhhh tara na ka­raoke­ na tayo!” sagot naman ni Julia kay Loisa.

Kaya ang mga fan, puro bonggang komento na lang nasabi. Ang sarap daw sa pakiramdam na okey na ang dalawa, at sana raw sa pag-karaoke nila ay isama nila sina Joshua at Ronnie Alonteo.

Mas nakakakilig nga raw ‘yon. At bakit naman hindi?

Mas mapapatunayan daw talaga na walang plastikan na nagaganap sa kanila sa chikahan nila sa Instagram kung makikita sila na magkakasama, ‘di ba?