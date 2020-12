Plastik bawal na sa Parañaque

Nakatakdang ipagbawal ng pamahalaang lokal ng Parañaque sa darating na Enero ang single-use plastic sa lahat ng mga commercial establishment, ayon kay Mayor Edwin Olivarez.

Sa ilalim ng Ordinance No. 18-40, isasailalim sa regulasyon ang paggamit at pagbebenta ng styrofoam, plastic bag at plastik na ginagamit sa pagkain at inumin na pinagpaliban ang implementasyon noong Hunyo dahil sa coronavirus disease 2019 outbreak.

“This means that starting early next year, the city will no longer allow stores and restaurants to use plastic bags, and disposable straws and cutlery,” sabi ni Olivarez.

Bukod sa peligro sa kalikasan, may masama ring dulot sa kalusugan ng tao gayundin sa mga hayop ang paggamit ng styrofoam at plastik.

Tanging mga manufacturer lang ang papayagan na gumamit ng plastik para sa packaging. Ang mga supermarket at public market vendor ay inatasang gumamit ng biodegradable plastic.

“Parañaque will be plastic-free city by January,” pahayag ni Olivarez kasabay ng babala na sinumang lalabag ay pagmumultahin ng P5,000 sa 1st at 2nd offense habang isasara ang negosyo at kakanselahin ang lisensya para sa third offense.