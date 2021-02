Plastic straw tsupi na sa ‘Pinas

Ibabawal na ang paggamit ng plastic straw sa soft drinks at coffee stirrer bilang pagtupad sa itinakda ng Republic Act (RA) 9003 o mas kilala sa tawag na Ecological Solid Waste Management Act of 2000.

Alinsunod ito sa pag-apruba ng National Solid Waste Management Commission (NSWMC) at ilagay sa listahan ng non-environmentally acceptable products (NEAP) ang plastic soft drinks straw at plastic coffee stirrer.

Ang draft resolution na nagdedeklara sa plastic soft drink straw at plastic coffee stirrer bilang NEAP ay napag-usapan sa virtual en banc meeting noong Martes (Pebrero 2) na pinangunahan ni Department of Environment and Natural Resources (DENR) Undersecretary for Solid Waste Management and Local Government Units (LGUs) Concerns at NSWMC Alternate Chair Benny Antiporda.

Napagtibay ito sa pamamagitan ng 11 boto ng pagsang-ayon habang tatlo naman ang tumanggi.

Napapanahon din ang pag-apruba sa resolusyon dahil ipinagdiriwang ng buong mundo ang International Straw Free Day kahapon, Pebrero 3. (Riz Dominguez)