Plastic na deadly weapons ibinawal

Mahigpit na ipinagbabawal ngayon sa Makati City ang pagdala ng plastic na kutsilyo, balisong, knuckles at iba pang laruang ginaya sa mga deadly weapons.

Ang pagbabawal ay kasunod ng ginawang pagpasa kamakalawa ng Sangguniang Panlungsod sa City Ordinance No. 2017-113.

Inaamyendahan nito ang naunang City Ordinance No. 97-131 na isinabatas noong Agosto 1997, na nagbabawal sa pamamahagi, pagbebenta o pagdi-display ng toy guns na may plastic­ pellets­ na bala at mukhang totoong baril.

Hindi kasama sa ibinawal ang airsoft, airguns at iba pang katulad na item na ginagamit sa mga legal na aktibidad.

Ito’y matapos isulong ni Makati City Mayor Abby Binay ang naturang­ ordinansa makaraang makatanggap ng mga report na ginagamit ang mga naturang bagay ng mga menor de edad sa pananakit at pananakot.

Batay sa bagong ordinansa, ang pagdadala ng alinman sa mga ipinagbabawal na bagay ay may kaukulang multang P1,000 para sa first offense; P2,000 para sa second offense; at P3,000 para sa ikatlo at mga susunod na offense, o pagkakakulong ng hindi lalagpas sa isang buwan, o parehong ipapataw depende sa desisyon ng korte.

Samantala, ang pagbebenta o pamamahagi ng mga ipinagbabawal na item ay may parusang multa at pagsasara ng establisyimento.

Sa unang offense, P1,000 o tatlong buwang pagkakasara ng tindahan, o parehong ipapataw; second offense, P3,000 o anim na buwang pagkakasara o pareho; at third offense, P5,000 o cancellation ng business permit ng isang taon, o pareho.

Kapag ang nahuling lumalabag ng ordinansa ay mga menor de edad na may edad 15 taon pababa, isasailalim siya sa intervention program alinsunod sa probisyon ng Republic Act (RA) 9344 o “Juvenile Justice and Welfare Act of 2006.”