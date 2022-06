Plastic bottle delikado sa virus – DOH

Nagbabala ang Department of Health (DOH) sa publiko sa muling paggamit at refilling ng plastic water bottles dahil sa seryosong banta nito sa kalusugan.

“Delikado po iyan. Unang-una, ito pong mga sealed bottled water natin ay mayroon po iyang pag-aaral o ini-evaluate po iyan ng ating Food and Drug Administration at sinasabing ‘It is safe and it is of quality’,” ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa Laging Handa briefing.

Ayon kay Vergeire, ang muling paggamit sa plastic bottles ay maaring pagmulan ng “bacterial contamination” at maaring maging sanhi ng waterborne illnesses.

“Kung ire-refill natin, hindi po natin alam kung ano iyong source ng pinanggagalingan ng tubig, maaaring magkaroon tayo ng mga waterborne diseases na usong-uso po sa ngayon ‘no because of the rain and because of iyon pong ating mga iba pang mga problema sa ating mga sewage and tubig ‘no,” ani Vergeire.

“So sana po huwag nating gawin iyan, binibigyan po natin ng risk ang atin—at mapupunta sa kapahamakan ang ating mga kababayan kung gagawin natin iyan,” dagdag ni Vergeire.

Sinabi ni Vergeire dapat na maging malinis partikular na sa mga iniinom na tubig at sundin ang mga regulasyon para hindi mapasama ang kalusugan ng publiko. (Juliet de Loza-Cudia)