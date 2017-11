Plantsahin sa Los Angeles

Pagkatapos magpalita­n ng maaanghang na salita­, nagkasundo ang mga miyembr­o ng PBA Board na itigil muna ang banga­yan at idaan sa mahinahong usa­pan ang kuwestiyon tungkol kay Commissioner­ Chito Narvasa.

Ayon sa isang source, napagkasunduan ng mga governors na sa kanilan­g planning session na lamang sa Los Angeles­, California, sa isang linggo­ pag-usapan nang maayos ang isyu.

Nakatakdang lumipad patungong LA ang Board, kasama si Narvasa­, sa Nov. 10.

“It was deemed best na tumigil muna sa bangayan­ at sa LA na lang ayusin ang gulo ,” sabi ng source.

“Napag-isip-isip kasi ng mga Board members na hindi nakakabuti sa liga na isa-publiko ang ganitong away. Walang masasaktan ng husto kundi ang PBA.”

Tuluyang lumabas ang internal na gulo sa PBA nang pito sa 12 miyembro nito ang nagpahayag pagkatapos ng isang special board meeting nitong Huwebes na magpapalabas sila ng isang resolus­yon na hindi na muling i-re-renew ang taunang kontrata ni Narvasa.

Pero hindi pumayag dito ang lima pang ibang kasapi na pro-Narvasa na hindi sumipot sa nasa­bing meeting.

Sa isang statement, sinabi ni San Miguel Beer governor Robert Non na hindi ayon sa constitution ng by-laws ng liga ang ginawa ng pito.

Si Narvasa mismo ay nagsabing hindi siya aalis sa puwesto hangga’t hindi napapaliwanag nang husto ang dahilan sa pag-ayaw sa kanya ng mga teams na pag-aari ni Mann­y V. Pangilinan: TNT, Meralco at NLEX, kasama ang Blackwater, Alaska, Phoenix at Rain or Shine.

Ang kumbaga tigil-putukan ay napagkasundua­n matapos na maglabas ng pahayag kahapon ang pitong teams na ayaw kay Narvasa na dapat siyang gumawa ng ‘supreme sacrifice’ at kusang mag-resign.





“Regrettably, Narvasa in clinging to the position is using the current situation to divide the board to the detriment of the PBA and the public,” ang sabi ng grupo sa isang statement.

“With his continued defiance, there will be a situation that the PBA will not be able to operate since any act of the commissioner needs the affirmative support of a majority of the board which he regrettably doesn’t have.”

Niliwanag rin ng grupo na ang kanilang aksiyon ay para na rin maiwasan ang stalemate o pagtigil operasyon ng liga kung sakali at patuloy na hati ang board.