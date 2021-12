Nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na sumakit ang talampakan? Lalo na sa gawing sakong pagkatapos ng malayong lakarin o matagalang tayuan.

Maaring ito ay dahil lamang sa pagod. Ngunit sa paulit ulit na pangyayari, pwedeng mayroon kayong plantar fasciitis. Mayroon litid sa ilalim ng ating mga paa, nakakabit mula sa puno ng ating mga daliri sa paa, hugis triangulo na ang kabilang dulo ay nakatutok sa ating sakong o calcaneal bone. Ito ay para panatiliin ang arko ng ating mga paa. Maliban sa kilos at galaw, sa trabaho, maaaring makaapekto din ang kalakihan ng katawan o obesity, pagbubuntis, aksidente, at pati na din ang hugis ng paa. Ang pinagkakabitan ng litid na ito sa sakong ay mamamaga na syang sanhi ng pananakit nito at hirap sa pagapak at paglakad, lalong lalo na sa unang hakbang pagkagising.

Kung gagawan ng x-ray ang paanan, maaaring walang makita o normal ang resulta. Hindi kasi makikita ang plantar fascia dito. Kung talagang gusto makita maaaring gawin ang MRI o magnetic resonance imaging. Ngunit madalas may ibang nakikita sa x-ray. Ito ang mga spurs o degenerative changes. Mga nagmimistulang kalawit na nakadikit sa sakong. Hindi ito ang dahilan ng plantar fascitiis, ngunit pwedeng makita ito sa paulit ulit o matagalang kundisyon. Kaya kung kukunan ng eksaminasyon ay hindi lang ang apektadong paa ngunit pareho na ipinagagawa. Ito ay para maikumpara ang isa’t isa. Malalaman din kung ang nararamdaman ay bago lamang o dati at matagal na.

Kung sakaling magkaroon ng plantar fasciitis, pamamaga pa din ang pangunahing dahilan. Kinakailangan maipahinga. Idagdag pa ang warm compress at kung talagang matindi, inuman ng mga pang anti inflammation. Ang pinakamahalaga ay ang suot na sapatos, sandalyas, o tsinelas. Ang una ay dapat meron. Huwag mag paa muna. Ang kailangan ay protektado ang swelas ng talampakan ng nakahulma dito, malambot at kumportable. Maganda din ang resulta kung makapag physical therapy.

Madalas ay hanggang dito lang ang ginagawa. Ngunit sa mag malalalang pananakit, may mga iba pang maaaring gawin. Pwede ito saksakan ng gamot, tulad ng steroids sa lugar na pinaka apektado. May pagkakataon na inooperahan ang kalagayan na ito. ang isa ay hinihiwa ang 2/3 ng litid para hindi gipit ang batak nito at kung malaki talaga ang mga spurs ay tinatanggal ang mga ito ng hindi makadagdag sa karamdaman.

Kaya kung may pananakit ng paa ng hindi basta basta nawawala, ipatingin ito sa inyong mga doktor.

Hanggang sa susunod ! Keep healthy! Stay safe! Get Vaccinated!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing lingo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.