Planong reclamation sa Pasay nakalapas sa mandu ni Duterte, SC

Jess Campos

Ang reklamasyon nga giplano sa Pasay City Government sa Manila Bay nakalaoas sa mandu sa Korte Suprema nga limpiyohan ug i-rehabilitate kini, lakip na sa susamang mandu ni Presidente Rodrigo Duterte.

Matud sa fisherfolk alliance nga Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (Pamalakaya), ang paghatag sa Pasay City government og “notice to proceed” sa reclamation sa 360 ektarya nga municipal waters niiji sa Manila Bay nasukwahi sa duha la mandu.

Gawas sa mandamus sa Korte Suprema, gipirmahan usab ni Duterte ang Administrative Order No. 16 nga nag-mandu nga limpiyohan i-rehabilitate ang Manila Bay.

“This project is not just violative of the Supreme Court mandamus, but detrimental to the Duterte government’s promise to rehabilitate Manila Bay. If this project pushes through, it means that all actions of the DENR (Department of Environment and Natural Resources), DILG (Department of Interior and Local Government), and other concerned agencies early this year, were all just an act (Hindi lang ito paglabag sa mandamus order ng Supreme Court kundi taliwas rin sa pangako ng administrasyong Durterte na ayusin muna ang Manila Bay. Kung matutuloy ang proyekto, ibig sabihin ay palabas lamang lahat ng pinaggagawa ng DENR, DILG at iba pang ahensiya ng pamahalaan),” matud ni Pamalakaya National Chair Fernando Hicap.

Matud sa Pamalakaya, nga adunay milihok sa ubos balay balairanan sa gisugyot nga balaod alang sa himoung reclamation-free zone ang Manila Bay ug pagdeklara niini nga dili lang isip national historical landmark kundi lakip ang heritage site nga angayang protektahan og atimanon sa kagamhanan.