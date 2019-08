Planong pagli-link kina Bea, Paulo pumalpak

May balak nga bang baligtarin ng kampo ni Gerald Anderson ang sitwasyon nito kay Bea Alonzo? Na totoo nga bang gusto nilang palabasin na unang kumalas si Bea sa relasyon, at nagkadyowa ito agad-agad?

At kaloka lang, dahil si Paulo Avelino ang gustong i-link kay Bea, ha! Si Paulo na super tanggol kay Bea, at doon daw marahil nakapulot ng ideya ang kalabang kampo, para sirain din ang image ni Bea.

Pero, heto nga ang Instagram post ni @minhonogood, na kung saan ay makikita naman ang photo nina Bea, kasama si Paulo, at kasama rin ang dyowa ni Paulo na si Jodie Tarasek.

“From @jodietarasek IG story. Kagabi to. Kasama nila si Ate Gurl. A little bird kasi was telling na gagamitin daw ng mga hunghang na si Pau at Bea may relasyon last year pa. Kung sino man nakaisip niyan to discredit Bea… Think again. Hanap na kayo ng ibang paraan ha? FB yang manok niyo and he will be FB always.”

Heto nga ang iba pang reaksiyon ang mga fan ni Bea:

phylbert19, “Wala na kasi silang maisip na pang-banat kay Bea kaya kung ano-ano na lang maipulot. Sampal sa kanila yan na ang GF ni Paulo ay friend si Bea…and even L.A. Tenorio and wife friend sila ni Zanjoe pero they remain friends ni Bea kahit naghiwalay yun dalawa… It means walang bad blood kay Bea kung hinde talaga sya ginawan ng masama.”

itsmegij, “Maayos ang relasyon nina Pau at Jodie. At matagal nang magkaibigan sina Pau at Bea. SBPAK days pa lang. Hindi pareho ang lipad ni Pau at Budoy. Yung isa pati poste patulan.”

Anyway, medyo nananahimik na nga ang sitwasyon ngayon. At posible ngang makalimutan na rin agad ito once na may pumutok na bagong mas bonggang iskandalo. (Dondon Sermino)