Plania handa sa giyera

KASADO na si world super bantamweight contender Mike ‘Magic’ Plania sa nakatakda nitong sagupaan kontra Ricardo ‘El Matimatico’ Nunez ng Panama sa Nobyembre 20 sa Manual Airtime Community Center Theater sa Miami, Florida.

Puspusan ngayon sa paghasa ng pangil si 24-anyos Plania sa Moros Gym katuwang si Cuban coach Moro Fernandez sa nalalapit niyang giyera para tuluyan pa siyang makilala.

“I am extremely excited for this fight. Nunez is no pushover opponent being a seasoned veteran. I am preparing myself for war. A win against him can be a ticket to bigger fights and closer to a world title,” saad ni Plania.

Si Mike ay ranked bilang No. 4 sa WBO, No. 5 sa WBA, No. 9 sa IBF at No. 15 sa WBC super bantamweight/junior featherweight division.(Aivan Episcope)