Planado na pag-abroad: Kylie bagong ‘babae’ ni Gerald

Tinuhog ni Kylie Padilla ang mag-BFF na Rayver Cruz, Gerald Anderson, ha!

Imagine, kasama pa ni Kylie si Rayver sa teleseryeng ‘Bolera’ ng GMA-7, heto at gagawa naman siya ng pelikula na si Gerald ang kasama.

“Hey guys nandito kami ngayon sa studio preparing for our new project, na isu-shoot namin sa isang napakagandang bansa. I will be working with a new leading lady, excited ako (Kylie Padilla), and new director, under Mavx Productions!” sabi ni Gerald.

Siyempre, excited na rin si Kylie na makatrabaho si Gerald, lalo na at sa ibang bansa pa kukunan ang pelikula nila, ha!

Ang bongga nga ng Mavx Productions, na ginagawa pa lang ang pelikulang ‘I Love Lizzy’ na bida sina Barbie Imperial, Carlo Aquino, pero heto at may bago na naman silang pelikula, ha!

Well, sige nga, tingnan natin kung bongga rin ang magiging chemistry ni Gerald kay Kylie. Eh, di ba, parang hunyango si Gerald, na kahit kanino mo isama, kayang-kaya niyang bagayan.

At sabi nga ng mga fan, mukhang bagay rin ang dalawa, na parehong mestizo, ha!

Abangan!

Nadine kinilig kay James

Kinilig si Nadine Lustre kay James.

Pero, sorry sa mga JaDine fans, dahil hindi naman si James Reid ang tinutuko koy, kundi ang American vlogger/pianist na si JamesB_65.

Well, tinugtog kasi ni JamesB_65 ang kanta niyang ‘Wait For Me’ at makikita `yon sa Twitter account nila pareho.

“This is awesome! Thank you!” sabi ni Nadine kay James.

Pero, halatang mas kinilig ang American vlogger sa tweet na `yon ni Nadine.

“Thanks so much! Wow I’m so humbled you like it. It’s a beautiful song!” sabi ni JamesB.

Anyway, nirekomenda nga ng mga fan ni Nadine kay James na patugtugin, o laruin ito sa piano, na ginawa naman agad ni James.