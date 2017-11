Placards sa mga pasaway na driver

May panibagong taktika na ipinatupad ang pamunuan ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) para sumunod ang mga pasaway na mga driver sa mga batas trapiko sa lansangan partilukar na sa kahabaan ng EDSA.

Ito ay ang pagwagayway ng malalaking placards na ilalapit pa sa mga driver ng bus at iba pang behikulo upang ganap na makita ito.

Nakasaad sa nasabing placard halimbawa ay ang “Taxi private vehicle No. loading/ unloading use back door”. Layunin nito na ipaalala ang batas trapiko at kung anu ang dapat gawin ng motorista at sa mga pasaway na driver na ipinagwawalang bahala ang mga signages.

Ayon kay MMDA spokesperson Celine Pialago, ang bagong patakaran ay ipatutupad sa mga choke points at intersections sa bahagi ng Cubao, Ortigas, Pasay, Makati at C-5 Marcos Highway.

“Kung makikita po niyo pag hawak ng enforcers sa placard, direkta na ho na lalapitan nila yung mga bus drivers para maipaalala na hindi tama yung ginagawa nila,” ani ni Pialago.

“Kasi ho kadalasan ang driver ‘hindi namin alam , hindi namin nakita, ngayon lang ba tong batas na to,’ parang ang daming excuses. Not unless hawak na ho ng enforcers natin yung placard to remind them nagpasaway pa rin po enough para tiketan sila.” dagdag pa ng tagapagsalita ng MMDA.

Sinabi pa ni Pialago, sa oras na maging epektibo ang kanilang bagong ipinatutupad ay maaaring gawin na ito ng permanente.