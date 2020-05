Pizza dinuraan, sinolo ni Jordan

HINDI nauubusan ng kakaibang kwento tungkol kay Michael Jordan, ang tinaguriang GOAT ng basketball.

Sa episode 9 ng ‘The Last Dance’, sinabi ni Jordan na dahil sa pagkain ng pizza kaya siya na-food poison bago ang Game 5 ng 1997 Finals ng Chicago Bulls kontra Utah Jazz.

Pero may mas kakatawa, o nakakasar, na kwento rito ang direktor ng ‘The Last Dance’ na si Jason Hehir.

Sa kwento ni Hehir, nagutom si Jordan bandang 10:30 ng gabi at nagpa-deliver ng pizza.

Ayon kay Hehir, sinolo ni Jordan ang mga pizza at dinuraan pa ang mga ito upang walang makakain maliban sa kanya.

“When the pizza shows up, Michael says, ‘everybody do not touch this pizza. This is mine. You didn’t wait for me, don’t touch this.’ So he spits on the pizza,” kwento ng direktor kay David Jacoby sa “Jalen & Jacoby Aftershow”.

“For most people, it’s odd that in a room full of people only one partakes in eating a pizza late at night. What didn’t make the cut was that Jordan spit on it and prevent anyone else from eating it.”

Ang pizza na ito ang naging dahilan ng pagkasira ng tiyan ni Jordan at may mga kwento pang sinadyang ‘nilason’ ng mga Utah fan si Jordan para masira ang kanyang laro sa Game 5 ng nasabing finals kontra Utah. (Ferdz Delos Santos)