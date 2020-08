Pizza box sa Siargao ginawang eco-friendly

Patok sa mga netizen ang naging hakbang ng isang restaurant sa Siargao island na gumamit ng eco-friendly material pamalit sa kahon ng kanilang pizza.

Imbes na pangkaraniwang kahon na gawa sa karton, ginamit ng Aqwa Siargao ang tampipi na gawa ng mga local Tangbo weaver. Mula ito sa dahon ng niyog kaya naman ligtas din sa mapanganib na materyal sa kalikasan.

Ayon sa Facebook post ng restaurant, “Our aim is to have less waste and promote sustainability. We are also helping local Tangbo weavers to earn extra income especially at this time of pandemic.”

“As the first one to use this for take away (in Siargao), we would be happy to see this initiative happening in the whole island,” sabi pa ng restaurant na matatagpuan sa Danjug Nature Park sa Brgy. Tangbo, Santa Monica.

Marami naman sa mga nagkomento ang naengganyong bumili at humanga sa hakbang ng restaurant na hindi lang nakatulong sa kalikasan pero maging sa mga local weaver na nabigyan ng dagdag kita ngayong panahon ng pandemic.