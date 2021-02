Piyesta uli mga kriminal sa MGCQ – PNP

POSIBLENG tumaas ang krimen sakaling ilagay na sa modified general community quarantine (MGCQ) ang buong bansa, ayon kay Philippine National Police (PNP) chief Gen. Debold Sinas.

Ayon kay Sinas tataas ang crime rate kapag bumukas na ang ekonomiya dahil lalabas na ang mga tao at magkakaroon ng oportunidad ang mga kriminal.

“The very purpose that we gave that assessment is the more we open up the quarantine the more mag-increase ‘yong crime, kasi the opportunity is there. So kagaya noong ECQ na lahat nasa loob ng bahay, walang gumagala pati ‘yong mga would be victims at would be criminals so nalimit po talaga,” paliwanag ni Sinas sa mga reporter.

Inaasahan ng pulisya na dadami ang mga krimen sa kalsada katulad ng snatchin­g, holdap at snatching.

Hindi naman umano nagpapabaya ang PNP sa inaasahang pagtaas ng krimen sakaling ibalik sa MGCQ ang quarantine restrictions sa boung bansa. (Edwin Balasa)