PITC titiba ng P500M sa COVID bakuna

Tiba-tiba ang Philippine International Trading Corporation (PITC), attached agency ng Department of Trade and Industry (DTI) sa sandaling lumarga na ang pagbili ng bakuna kontra COVID-19.

Ayon kay Senate President Pro Tempore Ralph Recto sa PITC idadaan ang pagbili ng bakuna ng gobyerno.

Giit pa ni Recto ang pambibili ng bakuna ay uutangin sa Development Bank of the Philippines (DBP) at Land Bank of the Philippines (LBP) alinsunod sa vaccine procurement plan na inaprubahan ng mga economic manager.

“So if P50 billion ang ibibigay sa kanilang pambili, ang kita nila sa “pasabuy” na ito ay P500 million,” saad pa nito.

“So brokerage-type, zigzag-way of buying,” ani Recto.

“Nang tinanong ko kahapon sa floor kung pwede ba zero commission sila, kung pwede nilang i-waive ang 1-4 percent na service fee, ayaw. Iginiit ang one percent nila,”ayon pa sa senador.

Si Dave M. Almarinez ang CEO ng PITC na nasa ilalim ng pamumuno ni DTI Sec Ramon Lopez. (Dindo Matining)