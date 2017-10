PISTON tinabla ni Digong, bulok na jeep out na

Sinupalpal ni Pangulong Rodrigo Duterte ang grupong Pinagkaisang Samahan ng Tsuper at Ope­rators Nationwide (PISTON) sa kanilang pagtutol sa jeepney modernization program ng pamahalaan.

Sa kanyang talumpati kahapon sa Federalism Summit sa Pili, Camarines Sur, sinabi ng Pa­ngulo na mayroong hanggang katapusan ng taon ang PISTON para palitan ang mga lumang jeep.

Pagdating aniya ng January 1, 2018 dapat ay wala ng makitang mga bulok at karag-karag na mga pampublikong sasakyan sa mga pangunahing lansangan dahil ipapahatak niya ang mga ito.

Sinabi pa ng Pangulo na wala siyang pakialam kahit gawing madalas ang tigil-pasada ng PISTON o kahit isang buwan pa ito dahil hindi na mababago ang kanyang desisyon para sa modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan.

“I give you until the end of the year, sumunod kayo because pagdating ng January 1, ‘pag makita ko walang rehistro at mga luma pa rin mga ‘yan, susuyurin ko ‘yan!” galit na pahayag ni Pangulong Duterte.

Binanatan din ng Pa­ngulo ang tigil-pasada dahil sinakyan ito ng iba’t ibang grupo tulad ng Kilusang Mayo Uno, Karapatan at iba pa para palakihin ang isyu. Ang mga nabanggit na grupo ay galamay aniya ng kilusang komunista at ginamit ang tigil-pasada para sa isang malaking ‘conspiracy’.

“PISTON and the rest of the left sinakyan nila, they make it a big deal. Karapatan, KMU, PISTON, they are the legal fronts of the Communist Party of the Philippines, it’s a big conspiracy. All of them are committing right now rebellion, it’s one big conspiracy,” ayon kay Pangulong Duterte.

Samantala, nilinaw ni Department of Transportation (DOTr) Secretary Arthur Tugade na hindi anti-poor ang planong jeepney modernization base sa sinasabi ng ilang transport groups.

“It is not designed to phase out the jeepneys or the jeepney business. It is actually designed to strengthen and guarantee the profitabi­lity of the jeepney business,” paliwanag ni Tugade.

“Gumagawa tayo ng pamamaraan na kung saan ‘yung jeepney ay magi­ging compliant sa mga specification na gusto natin sa program upang ang paghahanapbuhay ay kakambalan natin ng res­ponsibilidad sa kapaligiran,” ani Tugade.