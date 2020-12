Pista ng Kalinis-linisang Paglilihi sa Mahal na Birhen!

Noong 2017, nilagdaan ni Pangulong Duterte ang Republic act 10966, na nagtatalaga sa Disyembre 8 bilang non-working holiday sa buong bansa, “to commemorate the feast of the Immaculate Conception of Mary, the principal patroness of the Philippines,” aniya.

Bilang ikatlong pinakamalaking bansang Katoliko sa buong mundo base sa rami ng mga miyembro, mahalaga para sa mga Pilipino ang nasabing Pista bilang pagpapakita ng pagpapahalaga sa Ina ng Diyos, hudyat ng nalalapit nang pagdiriwang ng Pasko.

Sa maraming Katolikong bansa katulad ng Argentina, Austria, Chile, Columbia, Italy, Malta, Porutgal at Spain, national holiday ang araw na ito. Sa Panama, itinuturing na ‘Mother’s Day’ ang nasabing kapistahan ng Mahal na Birheng Maria.

Para sa mga Katoliko, isang ‘Holiday of Obligation’ ngayong araw, ibig sabihin, kailangang dumalo o makiisa sa pagdiriwang ng Santa Misa katulad ng lahat ng Linggo ng taon, maging sa kasagsagan ng pandemya, kahit ‘virtual’ participation lang.

Marami ang nagkakamali są paniwala na ngayong araw ang ‘birthday’ ng Mahal na Birhen. Gayunman, ayon sa tradisyon, ito ang araw na ipinaglihi si Maria ng kanyang ina, handog ng Diyos kina Sta. Ana at San Joaquin na kanyang mga magulang.

Hindi nabanggit sa Banal na Kasulatan ang mag-asawang Joaquin at Ana. Matatagpuan ang kanilang istorya sa mga sinaunang teksto ng mga Kristiyano na nagsasaad na matagal na nilang hiniling sa Diyos na magka-anak, at pinaunlakan ito ng Diyos sa layong gawing espesyal si Maria sa lahat ng nilalang.

Mula Siglo VIII ginugunita na ng Simbahan ang Banal na Pista na pagkilala sa biyaya ng Diyos na ipaglihing walang-bahid ng kasalanan si Maria bilang ‘paghahanda’ turo ng Iglesya, sa Kanyang natatanging papel na gagampanan sa kasaysayang bilang Ina ni Manunubos.

Ang pagiging ‘Immaculate’ ng Mahal na Birhen o walang-bahid ng kasalan ay matagal nang pinagdedebatehan ng mga iskolar at sanhi ng ‘di pagkakaunawan sa Teolohiya. Taong 1854 nang tapusin ni Pope Pius IX ang asunto nang iproklama nitong isang “Dogma” ng Simbahang Katolika ang ‘Immaculate Concepcion’.