Pista ng ‘Corpus Christi’ aliw sa gitna ng pandemya

Ipinagdiriwang ngayong araw ng Simbahang Katolika ang ang ‘Corpus Christi” o Dakilang Kapistahan ng Katawan at Dugo ni Hesus. ‘Dakila’ ang tawag sa nasabing selebrasyon dahil itinuturing ng Iglesya ang Eukaristiya bilang “bukal at rurok ng buhay Kristiyano.”

Saad ng Simbahan, napapanahon ang paggunita ng Pista ngayong nagpapatuloy ang pandemya sapagkat sa pamamagitan nito nagkakaroon tayo ng lakas at nagiging handa tayog humarap sa mga hamon ng buhay sa kasagsagan ng krisis dulot ng COVID-19.

Dapat isaalang-alang na sa higit dalawang-libong taon hindi tayo iniwan o pinabayaan ng Diyos. Kapiling pa rin natin si Hesus sa patuloy Niyang pananahan sa Eukaristiya. Buumbuo pa rin ang pananalig ng Simbahan sa namamalaging presenya ni Kristo sa ating piling.

Sa simula’t simula pa, naniniwala ang mga Katoliko na ang Banal na Eukaristiya ay tunay na Katawan at Dugo ni Hesus. Si Kristo mismo ang nagpatotoo nito sa Ebanghelyo (Cfr. Mateo 26;26) at hindi isang matalinhagang pangungusap ang binitiwan ng Panginoon (Cfr. Juan 6:54).

Giit ng Simbahan, dapat tandaan na totoong Katawan at Dugo ni Hesus ang ating pinagsasaluhan sa Banal na Misa. Sa pamamagitan nito naipapahayag nating tayo ay tunay na Sambayanan ng Diyos na nakikipag-isa kay Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan.

Ang Simbahang Katolika ang natatanging institusyon na nagtuturo at nananalig na ang Katawan at Dugo ni Hesus ay totoong pwedeng kainin at inimin; hindi lamang isang ‘metaphor’ o paglalarawan ang pahayag ni Kristo ukol sa patuloy na presensya Niya sa Iglesya higit sa lahat sa Banal na Sakramento.

Hanggang sa kasalukuyan, hindi maipaliwanag ng Siyensiya kung paano nagiging Katawan at Dugo ni HesuKristo ang tinapay at alak sa Santa Misa. Saad ng Iglesya, we humbly accept this miracle with the eyes of faith relying on the words of Christ.” Dahil dito buong pangalang ang ipinapahayag ng mga Katoliko sa Banal na Eukaristiya sapagkat naroon ang tunay na presensya ni Kristo sa anyo ng tinapay at alak na pinagsasaluhan natin.

Turo ng Simbahan, “It is through the supernatural process of ‘Transubstantiation’ at the focal moment of consecration that Christ is made present in the altar during Mass.” Matibay ang pananalig ng Simbahan ukol sa tunay na presensya ni Kristo sa Eukaristiya sa ginta ng patuloy na duda at panlalait ng ibang mga sekta.

Patuloy pa rin ang paalala ng Simbahan sa lahat ng mananampalataya na bago magkomunyon kailangang malinis ang ating kunsensiya, nasa grasya ang kaluluwa at hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan; alinsunod sa babala ni San Pablo na ang sinumang tumatanggap ng Komunyon nang hindi karapatdapat ay magdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. (Cfr. 1 Cor 11:29)

Sa huli, paanyaya ng Simbahan, “On this great Solemnity of the Body and Blood of Christ, we are given an opportunity to ponder with greater appreciation and devotion the wondrous gift of the Holy Eucharist. Let us welcome the abundant fruits of Christ’s Passion and Death, and adore him truly present – Body, Blood, Soul and Divinity – in the Sacrament of his love, the Most Blessed Sacrament!”