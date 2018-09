Pista ng Banal na Ngalan ni Maria!

Ngayong araw (Setyembre 12) ang Kapistahan ng Kabanal-banalang Pangalan ng Mahal na Birhen, ‘optional memorial’ sa kalendaryo liturhiko ng Simbahan. Taong 1684 sinimulang ipagdiriwang ang nasabing Pista sa utos ni Pope Innocent XI bilang alaala sa tagum­pay ng Simbahan sa Battle of Vienna noong 1683.

Noong 2002, muling iginiit ni San Pablo II na ipagdiwang ng buong Simbahan ang benerasyon sa Ngalan ng Ina ng Diyos. Paliwanag ng Papa: ‘The Feast is a counterpart to the Feast of the Holy Name of Jesus (Janua­ry 30). It’s object is to commemorate all the privileges bestowed upon Mary and all the graces received through her intercession and mediation.’

Mababasa sa ‘Romal Martyrology’ ang pagpapatibay sa nasabing debosyon bilang parte ng tradisyong Katoliko: ‘The Holy Name of the Blessed Virgin Mary, a day on which the inexpressible love of the Mother of God for her Holy Child is recalled, and the eyes of the faithful are directed to the figure of the Mother of the Redeemer, to invoke with devotion.’

Orihinal na nagmula, ayon sa kasaysayan ang nasabing pamimintuho sa bansang Spain, partikular sa Cuenca noon pang 1513, at taong 1666 sinimulang dasalin ng Discalced Carmelites ang ‘Divine Office’ sa karangalan ng Banal na Pangalan ni Maria sa Diosesis ng Toledo. Mula Spain kumalat ang debosyon sa buong Europa.

Sa Germany, iniuugnay ang pagkaka-likha sa ‘croissant’ sa nasabing PIsta. Ayon sa tradisyon naimbento ang nasabing tinapay na hugis ‘half moon’ sa Vienna matapos madepensahan ng mga Kristiyano ang kanilang lugar sa mga Moro. Bilang pagbubunyi ito’y kinakain kasama ng mainit na kape bilang pagdiriwang sa araw ng pagguinita.

Gayunman, giit ng Simbahan, ang pokus ng nasabing selebrasyon ay ang mismong ‘katauhan’ ni Maria at hindi kung anumang partikular na dogma o doktrina patungkol sa Mahal na Birhen. Sadyang napakabisa ng pagtawag sa ngalan ng Ina ng Manunubos giit ng Iglesia- ‘that at its invocation devils flee, heaven opens and angels crowd around her.’

‘Thy name, O Mary cannot be pronounced without bringing some grace to anyone who does so devoutly,’ dalangin ni San Buenaventura. Dagdag naman ni San Alfonso de Liguori, ‘There is no disorder, however malignant, that does not immediately yield to the power of the name of Mary!’

Malalim ang pananalig ng Simbahan na bumababa sa langit nang may nangakalahad na kamay ang Mahal na Birhen at buong pagmamahal na inaakap ang sinumang nagsusumamo. Mariing saad ng Iglesia, ‘invocation of her name helps us in the acquisition of virtue and attainment of glory in heaven!’

Sa kasalukuyan ‘di na mabilang ang mga dambana at institusyon sa buong mundo na nagtataglay ng nasabing titulo at nagdiriwang ng kapistahan ngayong araw. Sa Kapistahang ito, samakatuwid, ng Kabanal-banalang Pangalan ni Maria, sama-sama nating sambitin: ‘O amor Mei nomen matris Dei’ – Oh name of the Mother of God, Thou art my Love! (St Anselm)