PISOPAY isoli bayad ng quarantine passport

Ipinasosoli ng isang kongresista ang bayad na tinanggap ng remittance and money transfer company na Pisopay mula sa mga nag-book ng quarantine passport.

Ayon kay PBA party-list Rep. Jericho Nograles sa pagdinig ng House Committee on Overseas Welfare ay inamin ni Pisopay president Ariel Surca na wala itong pinansiyal na kapasidad ng pumasok sa kontrata ng Bureau of Quarantine (BOQ) para sa quarantine passport.

Sa kaparehong pagdinig, sinabi ni Nograles na inamin ni BOQ Director Ferdinand Salcedo na nagkamali ang ahensiya sa pagkontrata sa Pisopay at kanila na umano itong kinansela.

Iginiit naman ni Surca na sumunod ang Pisopay sa mga legal at technical requirements ng pumasok sa kontrata kasama ang BOQ.

Pero iginiit ni Nograles na dapat lahat ng requirement ay nasunod.

“There is already an admission on the side of BOQ na mali sila na hindi ito dumaan sa proseso ng Procurement Law o itong Republic Act 9184. Then there is this admission on Pisopay having no financial capacity to contract, which the BOQ set aside RA 9184 based on a phone call to GPPB (Government Procurement Policy Board). This is a government contract, not a game show like Who Wants to be a Millionaire where you can just phone a friend,” sabi ni Nograles.

Dahil dito, Ipinakakansela rin ni Nograles ang kontrata ng Pisopay sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) at Maritime Industry Authority (MARINA).

Ang nadiskubre sa pagdinig ay dapat din umanong maging babala sa National Bureau of Investigation (NBI) na nakatanggap din ng proposal mula sa Pisopay para sa online payments solutions contract. (Billy Begas)