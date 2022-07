Piso vs dolyar bumagsak sa P56.09

Bumagsak ang palitan ng piso sa dolyar sa P56.09 kahapon, ang pinakamababa nito mula 2005.

Ayon sa datos ng Bankers Association of the Philippines, nagbukas ang palitan sa P55.9 kahapon, mas mababa kaysa sa huling tran-saksyon noong Miyerkoles kung saan ang palitan ay nasa P55.67. Lumakas pa ito sa P55.78 bago tuluyang dumausdos hanggang sa nagsara sa P56.06 laban sa dolyar.

Umabot sa $1.114 bilyon ang bentahan kahapon at nag-average ang palitan sa P55.909 laban sa dolyar, mas mahina kaysa sa P55.539 na average noong Miyerkoles.

Sa palagay ni Bank of Philippine Islands lead economist Emilio Neri Jr., maaaring magpulong ang Monetary Board ng mas maaga kaysa sa nakatakda para magtaas ng interest rates.

Ang pagsadsad ng piso sa palitan na P56, aniya ay dahil nahuli ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagtataas ng interest rates kumpara sa ibang mga bansa.

“USDPHP@56 probably means the cost of being late in policy normalization escalates each day,” sabi ni Neri. Kung hindi magme-meeting nang mas maaga ang MB ng Bangko Sentral ng Pilipinas, maaaring mas magdudusa pa ang maraming Pinoy sa mahal ng presyo ng mga bilihin.

Sabi naman ni Nicholas Mapa, ekonomista ng ING Bank, lumalakas talaga ang dolyar ngayon ngunit hindi nakatutulong na tila mas gusto ng BSP na mababa ang interest rates habang nagtataas naman ng interest rates ang US Federal Reserve Board ng Estados Unidos. (Eileen Mencias)