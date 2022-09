Piso sumadsad pa! P56.77 vs US dollar

Sumasadsad ang piso at nagsara sa palitan na P56.77 sa dolyar nitong Biyernes, Setyembre 2, na pinakamababa nito sa kasaysayan.

Nagbukas ang palitan sa P56.50, mas mababa sa huling transaksyon noong Huwebes na P56.42, at dumaosdos hanggang P56.90 na siya ring pinakamababa nito sa kasaysayan.

Sabi ng ekonomistang si Nicholas Mapa, humihina ang piso dahil mas masyado nang lumalaki ang lumalabas na dolyar at iba pang foreign currency sapagkat mas marami ang inaangkat ng bansa kaysa ini-export.

Dagdag pa ni Mapa na marami pa ring naglalabas ng kapital sa bansa kaysa pumapasok na puhunan.

Aniya, ito ang dahilan kaya’t patuloy na nakakaladkad ang piso.

“Ballooning trade deficit on account of surging imports coupled with financial outflows dragging on currency,” paliwanag ni Mapa sa pagsadsad ng piso.

Patuloy pa na lalabas ang dolyar sa Pilipinas dahil sa pagbabayad ng pamahalaan ng interes sa utang sa iba’t ibang bansa at sa mga investor pati na mga mismong utang na nakatakdang bayaran ngayong taon. (Eileen Mencias)